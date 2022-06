Haaland devastante con la Norvegia: Ostigard in campo da titolare

La Norvegia batte la Svezia 3-2 nella sfida di Nations League per il girone B, doppietta di Haaland, Ostigard titolare. Il neo giocatore del Manchester City non si smentisce mai ed ha messo a segno due gol contro la Svezia. Un’altra prova magistrale per un attaccante stratosferico, che durante la prossima stagione si metterà a disposizione di Pep Guardiola per cercare di vincere la Champions League, obiettivo che fino ad ora è sfuggito al club inglese. Guardiola ha sempre detto che il suo attaccante è lo spazio, ma ora avrà al suo arco una freccia importante e non solo lo spazio

In Norvegia-Svezia di Nations League c’è da segnalare anche la presenza in campo tra le fila norvegesi di Ostigard, che è sceso in campo dal primo minuto. Il giocatore ex Genoa di proprietà del Brighton è stato accostato al Napoli. Secondo le ultime notizie di calciomercato, Ostigard è vicinissimo al Napoli, con Giuntoli che sta definendo la trattativa con il club inglese, sulla base di 5 milioni di euro. Ostigard a 22 anni viene ritenuto un ottimo prospetto del calcio europeo, il giocatore viene da una buona esperienza al Genoa ed in azzurro andrebbe a completare il pacchetto dei quattro centrali.

Chi è Leo Ostigard vicinissimo al Napoli

L’esordio con il Molde lancia il giovane centrale di difesa nel calcio dei grandi, ma già aveva impressionato con il Viking in Youth League. Il passaggio al Brighton nel 2018 gli dà la possibilità di giocare nel calcio inglese. Giocatore dalla stazza importante 182 centimetri per 80 chilogrammi, ne fanno un giocatore moderno, che deve cercare di trovare stabilità e continuità. Ostigard viene considerato un ottimo marcatore, ma secondo gli addetti ai lavori deve ancora imparare ad essere più riflessivo, senza voler per forza anticipare l’avversario o togliergli il pallone. Viene considerato un difensore dal futuro importante.