Greenwood mostra segnali di disponibilità per il Fenerbahce nella stagione 2026-27.

Mason Greenwood in trattativa con il Fenerbahce

MADRID, SPAGNA – 16 SETTEMBRE: Mason Greenwood, esterno dell’Olympique de Marseille, è sotto i riflettori nel corso della sessione di calciomercato estiva. Durante la partita di UEFA Champions League contro il Real Madrid, il giocatore ha dimostrato la sua volontà di trovare una nuova sistemazione.

Recentemente, Greenwood ha preso contatto con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, accettando i termini personali che lo avvicinano al club turco. Questa svolta potrebbe segnare un’importante fase nella carriera del giovane calciatore, che è in vendita a causa delle difficoltà finanziarie del suo attuale club che deve raccogliere fondi entro la fine di giugno.

Il futuro incerto di Greenwood

Il talento ex Manchester United ha attirato l’attenzione di diversi club, ma l’interesse del Fenerbahce è diventato sempre più concreto. Il suo allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso il desiderio di integrarlo nel suo progetto, ritenendolo adatto al suo schema di gioco 3-4-3. La strategia del Fenerbahce punta a superare la concorrenza di Roma, che ha mostrato interesse per il giocatore, presentando un’offerta iniziale di 40 milioni di euro.

Il costo del trasferimento di Greenwood è fissato a 50 milioni di euro, in parte a causa di un accordo economico tra l’Olympique de Marseille e il Manchester United, il quale richiede il versamento di metà di quella cifra. Le notizie sul suo possibile trasferimento si sono intensificate, alimentando le speculazioni sul suo futuro.

La corsa al trasferimento

Recentemente, la stampa turca ha riferito che Greenwood ha effettivamente accettato di unirsi al Fenerbahce. Secondo il noto esperto di trasferimenti Yagiz Sabuncuoglu, Hakan Safi ha confermato questa intesa in una conferenza stampa, rivelando che è stato proposto un contratto di quattro anni.

In un segnale inequivocabile riguardo alla sua preferenza, Greenwood ha iniziato a seguire Safi su Instagram, indicando un possibile accordo imminente. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla capacità della Roma di competere per l’acquisto del giocatore, costringendoli a riconsiderare altre opzioni per rinforzare la loro rosa.

Le trattative tra Roma e l’Olympique de Marseille non sono state facili, poiché l’offerta iniziale non ha soddisfatto le aspettative di quest’ultimo, causando tensioni nelle negoziazioni. Gasperini ha tentato di contattare personalmente Greenwood, cercando di far leva sul progetto sportivo della Roma.

L’importanza del trasferimento

Il trasferimento di Greenwood potrebbe avere un impatto significativo su entrambe le formazioni. Per il Fenerbahce, l’aggiunta di un giocatore con il suo talento potrebbe migliorare notevolmente le prospettive di successo in Super Lig e competizioni europee. D’altra parte, per la Roma, non riuscire ad acquisire Greenwood rappresenterebbe una perdita considerevole, data la qualità e le capacità che il giocatore potrebbe portare alla squadra.

Le ripercussioni finanziarie che sta affrontando l’Olympique de Marseille, infatti, sono avvertite in tutto il calcio europeo e potrebbero aprire la strada ad opportunità di mercato. Le difficoltà economiche costringono i club a prendere decisioni rapide e strategiche, influenzando anche i giocatori stessi.

In conclusione, l’eventualità di vedere Mason Greenwood indossare la maglia del Fenerbahce diventa sempre più probabile. Monitorare l’evoluzione di questa trattativa sarà cruciale nei prossimi giorni, così come le reazioni della Roma che dovrà trovare altre soluzioni per rinforzare la propria squadra.

Fonti:

Il calciomercato può riservare sempre sorprese, e l’affare Greenwood è solo una delle molte storie da seguire.

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