Graziani: “Garcia fa dei cambi assurdi. Per Risalire, Serve Coraggio”

L’ex campione Francesco Graziani critica le recenti scelte tattiche del Napoli ma riconosce il potenziale della squadra per un riscatto in Serie A.

Notizie calcio Napoli – Francesco Graziani, ex attaccante, ai microfoni di Radio Marte, ha commentato la situazione attuale della squadra guidata da Rudi Garcia.

Graziani ha aperto la conversazione focalizzandosi sul recente incontro del Napoli contro il Milan, un match che ha visto gli azzurri riuscire a strappare un pareggio, nonostante una prestazione sotto tono nel primo tempo. “Il Napoli con le grandi non riesce a vincere ma almeno con il Milan non ha perso,” ha commentato, invitando a guardare positivamente il recupero evidenziato nella seconda parte della partita.

Tuttavia, le scelte dell’allenatore Garcia non sono sfuggite all’occhio critico di Graziani, il quale ha espresso perplessità riguardo alcune sostituzioni effettuate. “Dà fastidio che Garcia faccia sostituzioni che nessuno comprende,” ha detto, sottolineando la necessità di maggiore audacia nelle decisioni tecniche, soprattutto in momenti chiave del match.

Nonostante i risultati finora siano stati altalenanti, Graziani non si perde d’animo sulla qualità e le capacità della squadra azzurra. “Mi aspettavo qualcosa di più,” ha ammesso, riferendosi alla campagna del Napoli dopo la vittoria di Verona e il successo in Champions League. Eppure, la speranza non è svanita: “Il tempo per recuperare ci sarebbe ancora,” ha aggiunto, rimarcando che il Napoli ha le carte in regola per competere ai vertici della Serie A.

Concludendo il suo intervento, Graziani ha riaffermato la sua fiducia nel potenziale del Napoli di risalire la classifica, mantenendo la pressione sulle squadre avversarie e invitando l’ambiente a sostenere la squadra in questo momento cruciale della stagione.

