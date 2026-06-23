Gravina: “Il calcio italiano è in buone mani, avrei dovuto andarmene prima.”

Gabriele Gravina si prepara a lasciare la FIGC

ROMA, ITALIA – 19 GIUGNO: Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, partecipa alla conferenza stampa presso l’Hotel Parco dei Principi il 19 giugno 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Il Presidente uscente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso fiducia nel futuro del calcio italiano, sottolineando che le redini dell’organizzazione sono in buone mani, sia con Giancarlo Abete che con Giovanni Malago. Gravina ha dichiarato di ritenere che avrebbe dovuto lasciare il suo incarico all’ente calcistico italiano prima del previsto.

Elezioni FIGC: il futuro del calcio italiano

Le elezioni per nominare un nuovo Presidente della FIGC si stanno svolgendo a Roma. Tra i candidati vi sono Abete e Malago, entrambi in corsa dopo le dimissioni di Gravina, avvenute a seguito della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2026, che si è consumata alla fine di marzo. Questo evento ha segnato un netto cambiamento nella leadership calcistica del Paese.

L’assemblea della FIGC è attualmente in corso a Roma, con la presenza dei candidati Malago e Abete, oltre a Gravina, nel quale si respira un clima di attesa e rinnovamento. A Cortina d’Ampezzo, il 15 marzo, Giovanni Malago ha fatto un’apparizione pubblica durante le cerimonie di premiazione degli eventi di slalom dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, cosa che ha ulteriormente accresciuto la sua visibilità come leader nel mondo dello sport.

Durante una breve conferenza stampa prima dell’inizio delle elezioni, Gravina ha ringraziato i giornalisti e ha descritto la sua esperienza alla guida della FIGC come “incredibile”. Ha ricoperto questo prestigioso incarico dal 2018 fino al 2026, facendosi portavoce della crescita e dei cambiamenti necessari nel calcio italiano.

“Voglio augurare buona fortuna ai due candidati. Il calcio sarà sicuramente in buone mani,” ha affermato gravemente. Il suo commento mette in luce la sua preoccupazione per il futuro, ma anche la sua speranza che una nuova leadership possa portare a risultati positivi.

Quando gli è stato chiesto se avesse fatto qualcosa di diverso durante il suo mandato, Gravina ha risposto: “Ho già detto di aver dovuto lasciare prima.” Con le sue parole, il 72enne ha fatto capire che riflette su esperienze passate e desidera che il futuro sia migliore per il calcio nazionale.

Le aspettative per il nuovo presidente

Le ultime notizie suggeriscono che Malago sta entrando nelle elezioni come favorito. Se confermato, è più probabile che Roberto Mancini venga rieletto come allenatore della Nazionale italiana. La stabilità del comitato tecnico e la continuità del progetto sportivo sono elementi che i tifosi e gli esperti del settore stanno seguendo attentamente.

Le elezioni non riguardano solo la nomina del nuovo presidente, ma anche un cambio di rotta che potrebbe influenzare le scelte strategiche della FIGC per il futuro. La federazione si trova di fronte a una sfida importante: ristabilire la fiducia nel calcio italiano e ripristinare la competitività internazionale della Nazionale.

In aggiunta, è importante notare che la FIGC dovrà affrontare una serie di riforme, necessarie per apportare cambiamenti significativi nel sistema calcistico del Paese. Tali riforme potrebbero includere l’implementazione di programmi giovanili, investimenti in strutture sportive e un’attenta gestione delle risorse finanziarie. Queste considerazioni saranno probabilmente al centro dell’agenda del nuovo presidente.

Con il passaggio del testimone, ci si aspetta che i nuovi leader della FIGC instaurino un clima collaborativo e aperto, dove le istanze di tutti gli attori coinvolti nel calcio, dai calciatori ai tifosi, vengano prese in considerazione. La strada da percorrere è lunga, ma l’entusiasmo per un cambiamento positivo è palpabile.

Per rimanere aggiornati sulle elezioni FIGC e le future decisioni che influenzeranno il calcio italiano, è possibile consultare fonti ufficiali come il sito della FIGC e i principali media sportivi.

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