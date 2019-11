Giuntoli a Kiss Kiss Napoli: “Partite falsate, Napoli merita rispetto”

Cristiano Giuntoli ds del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Partite Falsate, Napoli merita rispetto”.

Il commento del direttore sportivo del Napoli è inevitabilmente riferito all’ultima partita di campionato: Napoli-Atalanta, in cui l’arbitro Piero Giacomelli ha condizionato in modo netto ed evidente la partita, negando due rigori solari alla squadra di Ancelotti.

“Vogliamo solo chiarezza”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “No vigliamo chiarezza, il popolo napoletano deve essere rispettato” dice il ds che aggiunge: “Non vogliamo aiuti ma solo chiarezza. Non è possibile vedere ogni partita falsata, né a favore ne a sfavore”. Giuntoli ritorna sugli episodio di Napoli-Atalanta e dei rigori negati a Callejon e Llorente, ma soprattutto sul mancato utilizzo del Var: “Perché non l’hanno rivista? Non ne ho idea, è quello che gli abbiamo chiesto”. Secondo Giunto il rigore sullo spagnolo è “netto. Il difensore dell’Atalata si scaglia su Llorente che si è difeso, altrimenti sarebbe stato colpito in faccia. Dal fotogramma sembra fallo perché non c’è prospettiva”. Giuntoli fa anche una proposta per il Var: “Tra coloro che monitorano ci deve essere anche chi ha giocato al calcio per 20 anni e quindi ne capisce le dinamiche”. Il Var magari sarebbe servito anche in un altro caso in cui la tecnologia non era stata ancora introdotta: “Quello con l’Atalanta mi ha fatto arrabbia molto, più di tutti. Poi c’è quello della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, c’era un rigore su Albiol e non lo concessero”.

Guardare avanti

Cristiano Giuntoli sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli parla anche della prossima sfida con la Roma squadra di “grandissimo livello, noi siamo in un momento particolare ma bisogna reagire”, mentre su Milik aggiunge: “Siamo felici di aver creduto in questo ragazzo che nonostante i tanti infortuni ha comunque realizzato venti gol lo scorso campionato. Lozano? Magari personalmente non ha brillato, ma ha aiutato moltissimo alla squadra. Bisogna anche pensare che è arrivato l’ultimo giorno di mercato e quindi deve ambientarsi e trovare la condizione giusta”. Sull’infortunio di Allan, Giuntoli ha detto: “Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto tutti i test, speriamo di recuperarlo presto”.