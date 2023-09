Giordano: “Il Napoli ha un calciatore che può fare tutto, anche il caffè al posto di Starace”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, sottolinea l’importanza di Piotr Zielinski come possibile sostituto di Stanislav Lobotka nel Napoli.

CALCIO NAPOLI. Antonio Giordano, noto giornalista del Corriere dello Sport, è stato recentemente ospite del programma Forza Napoli Sempre, condotto da Gianluca Gifuni su Radio Marte. Durante l’intervista, Giordano ha toccato diversi temi, dal ruolo del giornalismo nel calcio moderno alla situazione tattica del Napoli.

Il Ruolo del Giornalismo nel Calcio Moderno

Giordano ha espresso la sua opinione sulle critiche mosse dai media inglesi alla tribuna stampa del Maradona, sottolineando che il giornalismo sta cambiando e che bisogna accettare nuove figure professionali. “C’è gente che strilla, strepita, fa baccano, show. E lì bisogna fare un distinguo e prendere atto che sta cambiando il mondo, anche quello giornalistico,” ha detto.

Etica e Rispetto nel Giornalismo

Il giornalista ha anche parlato dell’importanza dell’etica e del rispetto nel campo giornalistico, criticando coloro che mancano di queste qualità. “Quando nel nostro campo vedi persone che prendono in giro i colleghi, che provano a dare lezioni di stile o, peggio ancora, smentiscono altri giornalisti, significa che non c’è etica, buona educazione e rispetto,” ha affermato.

Zielinski: Il Tuttofare del Napoli

Passando al tema calcistico, Giordano ha elogiato Piotr Zielinski come possibile sostituto di Stanislav Lobotka. “Dovrebbe inventarselo e potrebbe essere Zielinski che per me può fare tutto, anche il caffè,” ha detto. Secondo Giordano, Zielinski è un giocatore versatile che potrebbe colmare qualsiasi lacuna nel centrocampo del Napoli.