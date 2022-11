“Giochi Napoli-Udinese?” arriva la risposta di Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia ha parlato anche di Napoli-Udinese durante l’intervista rilascia ai canali ufficiali della Serie A.

Kvaratskhelia è assoluto protagonista del Napoli, ma Spalletti ha dovuto rinunciare al georgiano durante le ultime due partite di Serie A a causa di una lombalgia. Oggi Kvaratskhelia durante l’intervista ai canali della Serie A ha parlato anche di Napoli-Udinese, ecco la sua risposta: “È un’ottima squadra. Io ho tanta voglia di giocare. Se fossi in condizione sicuramente scendere in campo. Non importa se al 10 al 20 o al 90%, io metterò sempre il massimo impegno per aiutare tutti i miei compagni di squadra. Però vediamo come sto e valuteremo“.