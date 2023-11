Giletti: “La Juve è un ideale, fa parte del mio DNA”. La reazione dei tifosi del Napoli

Massimo Giletti si racconta come tifoso bianconero: “La Juve non rappresenta una città ma un ideale, fa parte del mio DNA”.

Notizie calcio Napoli – Massimo Giletti ha parlato della sua grande passione per la Juve ai microfoni di Radio Fuori Campo. Il famoso conduttore televisivo, da sempre tifoso bianconero, ha spiegato il legame viscerale con la Vecchia Signora.

“Come nasce la mia fede juventina? Evidentemente quella maglia era scritta nel mio DNA” ha dichiarato Giletti. Che poi ha aggiunto: “La Juve non rappresenta una città ma un ideale, uno spirito in continuo movimento come la pittura futurista”.

Secondo Giletti è proprio questo aspetto a legare i tifosi alla Juve in tutto il mondo: “Ho visto quanti bianconeri ci sono all’estero, una vittoria è importante per loro”.

Insomma, parole che testimoniano l’amore incondizionato di Giletti per i colori bianconeri, un legame indissolubile con quella che per lui è molto più di una squadra di calcio.

Rimani aggiornato su interviste, notizie e curiosità sul mondo Juve seguendo quotidianamente napolipiu.com. Il sito con tutti gli aggiornamenti sulla Serie A.

Qual è la reazione dei tifosi del Napoli alle parole di Giletti

I tifosi del Napoli hanno avuto reazioni miste alle dichiarazioni di Giletti.

Mentre alcuni tifosi del Napoli hanno espresso rispetto per la passione di Giletti per la sua squadra, altri sono stati meno comprensivi.

“Ognuno ha il diritto di tifare per chi vuole, ma definire la Juve come un ‘ideale’ è un po’ eccessivo“, ha commentato un tifoso su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Giletti parla della Juve come se fosse una religione. Per noi del Napoli, la squadra è un simbolo della città e della sua gente, non un ‘ideale’ astratto“.