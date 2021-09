Ghoulam verso il rientro, Spalletti indica la data

Il rientro di Faouzi Ghoulam è imminente. Il giocatore algerino è fuori dalla scorsa stagione a causa di un infortunio. A dare buone notizie su Ghoulam è Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro in conferenza stampa ha detto: “Ghoulam sta bene, se continua così la prossima settimana lo portiamo con noi“. Sicuramente un’ottima notizia per tutti i tifosi del Napoli, ma soprattutto per Spalletti che fino a questo momento ha avuto un solo esterno mancino di ruolo a disposizione. Mario Rui sta giocando praticamente sempre e quando è stato infortunato è stato adattato Di Lorenzo.

Napoli: Ghoulam verso il recupero

Secondo le indicazioni di Spalletti il rientro di Ghoulam è imminente, la data è quella del 3 ottobre. Difficile che verrà convocato per la sfida di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca. L’allenatore del Napoli ha parlato chiaramente di una settimana ancora di lavoro. Quindi Ghoulam può tornare nella lista di convocati per la prossima gara di campionato: ovvero la settimana del calendario di Serie A.

Con il rientro di Ghoulam si potrebbe risolvere finalmente il problema del terzino sinistro. Il dottor Mariani ha sempre assicurato che dopo l’operazione al ginocchio il calciatore poteva tornare in campo al 100% senza complicazioni. Il Napoli non ha messo fretta al calciatore che ha avuto tutto il tempo per recuperare dall’infortunio. Ghoulam dopo la rottura del legamento crociato nella stagione 2020/21 è stato fuori per oltre 180 giorni e quindi bisognerà dargli tempo per prendere nuovamente confidenza con il campo da gioco. La sua presenza sulla fascia sinistra, però, può essere un’arma in più per il Napoli. A livello tecnico l’algerino non si discute, ma negli ultimi anni ha giocato pochissimo e quando sembrava recuperato ha subito un nuovo grave infortunio. I tifosi del Napoli, però, restano sempre molto legati al calciatore, ottimo esterno mancino di difesa ma anche grande uomo fuori dal campo da gioco.