Geolier al concerto del Primo Maggio urla: “Forza Napoli Sempre” – VIDEO

Geolier canta al concertone del primo maggio a Roma, dopo la canzone ‘Money’ urla anche un “Forza Napoli Sempre”.

Il Primo Maggio a Roma ha visto la partecipazione di Geolier, un rapper napoletano che sta riscuotendo un enorme successo in questi ultimi tempi. Davanti ad una folla di circa 300.000 persone riunite in piazza San Giovanni, Geolier ha eseguito il suo brano “Money”, che è diventato famoso soprattutto tra i giovani.

Durante la sua esibizione, Geolier ha espresso il suo amore per la squadra del cuore, il Napoli, urlando “Forza Napoli Sempre“. Le parole del rapper hanno entusiasmato i napoletani presenti, che hanno apprezzato il suo spirito di appartenenza.

Geolier si è presentato con la maglia azzurra del Napoli sulla spalla, suscitando numerosi commenti di apprezzamento dai tifosi partenopei. Il cantante è un assiduo frequentatore dello stadio Diego Armando Maradona, dove supporta la squadra allenata da mister Luciano Spalletti.

Nonostante la pioggia, migliaia di ragazzi si sono radunati in piazza San Giovanni per assistere al concerto. Durante l’evento, sono stati applauditi i genitori di Lorenzo Parelli, un giovane di 18 anni che è stato tragicamente ucciso da una putrella di acciaio durante uno stage per l’alternanza scuola-lavoro a Pavia di Udine il 21 gennaio dell’anno precedente.