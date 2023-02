Gazzetta – Napoli che occasione, non faccia come la Juve di Conte

Il Napoli può accedere ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia, ma deve battere l’Eintracht di Francoforte.

Il Napoli ha la ghiotta occasione di poter passare il turno e superare gli ottavi di Champions League. Spalletti in conferenza stampa ha ribadito la pericolosità dell’Eintracht. Inoltre scendere in campo convinti di aver già vinto, significherebbe andare verso una sicura sconfitta. Ma è chiaro che sulla carta l’Eintracht non è il Real Madrid o il Manchester City.

“La sottovalutazione dell’avversario, il retropensiero che lo scudetto riempirebbe lo stesso la pancia: sono i rischi che il Napoli correrà contro l’Eintracht, squadra organizzata e corta, dunque infida” scrive Gazzetta dello Sport.

Poi aggiunge: “Negli ottavi il Napoli deve diffidare di se stesso, non cadere nell’auto-compiacimento. È la più europea delle italiane, può diventare la più europea delle europee. È un’occasione quasi unica e non è capitata per caso, il Napoli se l’è costruita con il mercato di Giuntoli e con il lavoro di Spalletti. Il Napoli non faccia come una Juve di Conte, che, per inseguire l’inutile record dei 102 punti in campionato, snobbò una semifinale di Europa League contro il Benfica“.