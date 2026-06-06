Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri riparte da De Bruyne: KDB sarà il centro del nuovo progetto azzurro”

Kevin De Bruyne rappresenta molto più di un semplice acquisto per il Napoli che sta nascendo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista belga viene considerato dal tecnico livornese una figura centrale attorno alla quale costruire buona parte dell’identità tecnica della nuova squadra.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha sempre avuto una particolare predilezione per i grandi interpreti del centrocampo, quei giocatori capaci di trasformare una squadra attraverso qualità, personalità e visione di gioco. In questa categoria rientra perfettamente Kevin De Bruyne, calciatore che il nuovo allenatore azzurro considera una risorsa di valore assoluto nonostante gli infortuni che ne hanno condizionato parte delle ultime stagioni.

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come De Bruyne venga visto da Allegri come un elemento capace di adattarsi a qualsiasi sistema tattico. Che si tratti di un centrocampo a tre, di un rombo o di altre soluzioni, il belga possiede caratteristiche tali da rendere secondario il modulo. La sua capacità di interpretare il gioco, creare superiorità numerica e guidare la manovra offensiva lo rende una pedina praticamente unica all’interno della rosa azzurra.

Nelle ultime settimane, tuttavia, il nome di De Bruyne è finito al centro dell’attenzione anche per alcune dichiarazioni che hanno alimentato interrogativi sul suo futuro. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport ricorda come Aurelio De Laurentiis abbia affrontato pubblicamente la questione, spiegando che ogni valutazione verrà effettuata insieme al nuovo allenatore una volta iniziato il lavoro sul campo.

Le parole del presidente non hanno però modificato la considerazione tecnica che Allegri nutre nei confronti del centrocampista belga. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come De Bruyne continui a rappresentare uno dei punti di riferimento ideali per il nuovo ciclo azzurro grazie alla sua esperienza internazionale, alla leadership e alla capacità di incidere nelle partite più importanti.

In attesa che il Mondiale contribuisca a chiarire ulteriormente gli scenari futuri, il Napoli continua a considerare il belga una delle figure più prestigiose della propria rosa. Per Allegri, De Bruyne rappresenta una risorsa rara nel panorama calcistico contemporaneo, uno di quei calciatori in grado di elevare il livello tecnico dell’intera squadra semplicemente con la propria presenza.

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre come il centrocampo azzurro offra già oggi numerose soluzioni di alto livello. Lobotka e Gilmour garantiscono qualità nella costruzione del gioco, McTominay rappresenta la forza fisica e gli inserimenti, mentre Vergara aggiunge freschezza e prospettiva. In questo contesto, De Bruyne viene visto come il giocatore capace di dare un ulteriore salto di qualità all’intero reparto.

Resta da comprendere quale sarà il futuro di Frank Anguissa e se il Napoli deciderà di intervenire ulteriormente sul mercato per rinforzare la mediana. Ma una convinzione sembra già consolidata: nel progetto tecnico di Allegri, Kevin De Bruyne è considerato una delle principali certezze da cui ripartire.

Per il nuovo allenatore azzurro il talento non ha età né schemi prestabiliti. E proprio per questo De Bruyne continua a essere visto come uno degli uomini destinati a illuminare il Napoli del futuro.