Gazzetta -Atalanta ha già sbancato il San Paolo, Napoli avvisato

Gazzetta – Napoli-Atalanta è una partita fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti, ma la formazione orobica sa come si vince allo stadio San Paolo.

Nel focus di Gazzetta dello Sport si analizza l’andamento delle due squadre: quella di Ancelotti prima in Champions League ma altalenante in campionato, quello di Gasperini a zero punti in Europa ma super in campionato.

Attento Napoli!

Sull’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport viene scritto: “La sfida di questa sera ha qualcosa di particolare, di certo è uno scontro diretto per le zone alte della classifica. Ancelotti e suoi non possono permettersi ulteriori passi falsi, si correrebbe il rischio di ritrovarsi fuori dalla lotta per lo scudetto con troppo anticipo”.

Ma c’è un altro dato analizzato per Napoli-Atalanta da Gazzetta. La formazione orobica nelle ultime tre stagioni ha sempre ottenuto una vittoria al San Paolo. Nel 2016-17 vinse con una doppietta di Caldara, nella stagione successiva ai Quarti di finale di Coppa Italia Gasperini riuscì a vincere per 2-1, mentre nel 2018-19 vince in rimonta grazie ai gol di Zapata e Pasalic.