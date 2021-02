Gattuso discorso alla squadra: il tecnico ha una convizione

Discorso di Gennaro Gattuso alla squadra, il Napoli è in corsa per un piazzamento in Champions League ed il tecnico vuole una squadra carica. La formazione azzurra ha solo il campionato di Serie A da giocare e può concentrarsi per la corsa al quarto posto.

Calcio Napoli ultime notizie – Gennaro Gattuso ha fatto un discorso alla squadra prima dell’allenamento di ieri a Castel Volturno, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il tecnico vuole caricare i suoi giocatori in vista della sfida con il Benevento, la prima partita di una lunga serie che dovrà portare gli azzurri all’obiettivo minimo: il piazzamento in Champions League. Non vuole lasciare nulla al caso l’allenatore del Napoli, che sa di essere sempre a rischio esonero. Ecco perché non punterà solo sulle capacità tecniche dei suoi uomini ma anche su quelle mentali. Gattuso è convinto che i suoi giocatori hanno tutte le potenzialità per fare un filotto di vittorie.

Nel discorso fatto alla squadra del Napoli, Gattuso ha fatto i complimenti per la reazione avuta col Granada ma soprattutto ha caricato l’ambiente in vista delle prossime sedici sfide di campionato. Dovranno essere giocate al massimo delle possibilità, anche perché per il Napoli ritornare in Champions League è fondamentale, non solo per l’ambiente e per i tifosi, ma anche per le casse della società che non sopporterebbe un altro anno senza gli introiti della massima competizione europea.