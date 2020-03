Gattuso ad alta intensità: partita e riposo per i calciatori

Allenamento ad alta intensità per i calciatori del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, con Gennaro Gattuso che ha concesso due giorni di riposo.

La sosta forzata del Napoli per permettere i recuperi di Serie A impone delle scelte per evitare cali di tensione, ma è necessario anche non caricare troppo la squadra. Così Gattuso, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, ha voluto caricare la squadra con una partitella ad alta intensità da 50 minuti. Al match, diviso in due tempi da 25 minuti, hanno partecipato anche due ragazzi della Primavera. Presente anche un arbitro per far intendere l’importanza che il tecnico ha dato a questa sfida in famiglia.

L’unico gol della sfida lo ha messo a segno Lorenzo Insigne che poi è uscito con Maksimovic e Demme per problemi fisici. Dopo la sfida il tecnico ha concesso due giorni liberi alla squadra che potrà ricaricare energie fisiche e mentali in questo momento di forte stress anche a causa dell’emergenza coronavirus. Il Napoli ritornerà a giocare venerdì 13 marzo contro il Verona. La partita si giocherà a porte chiuse, seguendo le direttive decise dal governo italiano per scongiurare i possibile contagi. Intanto ieri anche la Lega Calcio ha emanato delle direttive su interviste, cerimonia pre match e persone che possono accedere agli stadi chiusi.