Gasperini parla della sfida con il Napoli. L’allenatore dell’Atalanta teme che quanto accaduto con la Juve possa avere ripercussioni.

Gasperini da abile paraculo, ricorda che sbagliare è umano, ma incolpare gli altri è meglio. Il tecnico dell’Atalanta non si smentisce nonostante conosca a fondo il problema covid :

“Ho avuto il Covid-19 senza saperlo, con grande paura. Succedeva un po’ a tantissima gente, io ho avuto dei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio non ho avuto problemi. Tremavo perché succedeva a chiunque, in qualunque momento. Tutto questo era inimmaginabile“. Nonostante ciò, non spende una parola sul caso Juventus-Napoli, onde evitare di uscire fuori dalle grazie di Madama.

GASPERINI SUL NAPOLI

Gasperini, sulla sfida con il Napoli in programma sabato 17 ottobre alle ore 15 presso lo stadio San Paolo di Fuorigrotta una cosa la dice: ““Partita di cartello, mi auguro che quanto successo prima della loro sfida contro la Juve non abbia scombussolato i piani e che la stagione possa andare avanti regolarmente, con la speranza di riavere presto i tifosi allo stadio”.