Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli

Il Napoli non vuole correre rischi con Benoit Badiashile. Il difensore francese sarà sottoposto questa mattina a un ulteriore supplemento di visite mediche prima che Aurelio De Laurentiis conceda il definitivo via libera all’operazione con il Chelsea.

Come riferisce Il Mattino, sono previsti un nuovo test cardiologico con relativo consulto e ulteriori approfondimenti riguardanti i problemi muscolari che hanno condizionato Badiashile nelle ultime stagioni. Il quotidiano quantifica in 145 giorni il periodo complessivamente trascorso dal centrale lontano dal campo per infortunio.

Badiashile, il Napoli sceglie la prudenza

Non emergono, al momento, particolari allarmismi. Badiashile ha lasciato serenamente la struttura romana e, sottolinea Il Mattino, in presenza di problemi rilevanti avrebbe già fatto ritorno a Londra. Il Napoli vuole però avere un quadro completo prima di procedere con firme e annunci.

L’accordo con il Chelsea prevede un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. De Laurentiis attende dunque l’esito degli ultimi controlli prima di ratificare l’operazione.

Il francese è stato individuato per occupare la casella lasciata scoperta dall’infortunio di Buongiorno. Giovanni Manna avrebbe comunque un’alternativa pronta qualora l’operazione dovesse clamorosamente saltare, ma in casa Napoli prevale la fiducia.

Allegri aspetta ancora tre rinforzi

Secondo Il Mattino, Massimiliano Allegri si aspetta ulteriori interventi prima della chiusura del mercato. Le necessità riguardano un difensore centrale, un nuovo attaccante e, probabilmente, anche un portiere.

Per quest’ultimo ruolo resta da seguire la pista Juan Musso. Il Napoli avrebbe valutato con l’Atletico Madrid la possibilità di uno scambio che coinvolga Milinkovic-Savic, ma al momento esisterebbero differenze sulla valutazione del portiere serbo.

Musso resta comunque un’operazione potenzialmente in grado di accelerare nelle prossime giornate. Meret partirà titolare contro il Genoa, ma comincerà il campionato con il contratto in scadenza e l’eventuale arrivo dell’argentino potrebbe modificare nuovamente gli equilibri tra i pali.

Anguissa, rinnovo sempre più vicino

Resta aperto anche il dossier relativo a Frank Anguissa. Il centrocampista considera importante il prossimo rinnovo e la distanza tra domanda e offerta si è notevolmente ridotta, anche se manca ancora l’accordo definitivo.

Manna, nel frattempo, deve soprattutto alleggerire la rosa. Noa Lang continua ad avere diversi estimatori, ma nessuno si sarebbe ancora avvicinato ai 25 milioni richiesti da De Laurentiis. Atalanta e Ajax preferirebbero lavorare sulla formula del prestito, mentre la proposta del Galatasaray viene considerata insufficiente.

Per Lorenzo Lucca, invece, sono arrivati sondaggi da Lazio e Fiorentina.

Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli

Sono proprio le possibili partenze di Lang e Lucca a poter sbloccare definitivamente l’attacco. Il Napoli vuole inserire un’altra prima punta e il principale obiettivo continua a essere Gabriel Jesus.

Su questo fronte Il Mattino riferisce un elemento particolarmente significativo: il brasiliano avrebbe già dato il proprio sì al Napoli. Resta invece da trovare l’intesa con l’Arsenal, soprattutto sulla formula dell’operazione.

La sensazione descritta dal quotidiano è quella di un affare che potrebbe essere preparato nelle prossime giornate e poi chiuso nel rush finale del mercato, seguendo una strategia già adottata dal Napoli per operazioni come quelle relative a Hojlund, Lukaku e McTominay.

Jackson ed Esposito le altre piste

Tra le alternative resta Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea e seguito anche dall’Aston Villa. Il Napoli continua a osservare la situazione del centravanti senegalese qualora negli ultimi giorni di mercato si creassero condizioni favorevoli.

Esiste inoltre una soluzione italiana: Sebastiano Esposito. Si tratta di una pista che, secondo Il Mattino, potrebbe accendersi proprio nelle battute conclusive della sessione.

Parallelamente prosegue il lavoro sulle cessioni: Folorunsho è molto vicino al Torino, Cheddira al Frosinone, mentre lo Schalke 04 avrebbe riallacciato i contatti con gli agenti di Lindstrom.

Il primo verdetto, però, riguarda Badiashile. Il Napoli aspetta gli ultimi esami prima di consegnare ad Allegri il centrale richiesto per affrontare l’emergenza difensiva.