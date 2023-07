Gabri Veiga, il Napoli sfida due ‘colossi’ della Premier League: i dettagli

Il giocatore del Celta Vigo, Gabri Veiga, è al centro dell’attenzione del Napoli e di numerosi top club europei.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Si studiano diverse trattative di mercato con l’arrivo all’ombra del Vesuvio del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia. Oltre alle due priorità del club azzurro che riguardano un sostituto di Kim Min-jae ed una possibile soluzione ad una partenza di Victor Osimhen, il Napoli sonda il mercato alla ricerca di nuove pedine da inserire in rosa. Il Napoli ha messo gli occhi su Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Celta Vigo.

Il Napoli continua a mostrare interesse nei confronti del giocatore, soprattutto dopo le offerte ricevute per Piotr Zielinski da club arabi e dalla Lazio. Secondo quanto riportato oggi da “Il Mattino”, la società partenopea ha da tempo instaurato dei contatti per Veiga già da diversi mesi. Il giocatore però non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, poiché anche club di rilievo della Premier League come Liverpool e Chelsea si sono mostrati interessati. La sua scelta sarà svelata nei prossimi giorni.

Come sottolineato più volte dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Veiga rappresenta un obiettivo concreto per la squadra campana. Il Napoli ha seguito da vicino la crescita del talento spagnolo nel corso dell’ultima stagione di Liga, durante la quale il giovane classe 2002 ha offerto prestazioni di alto livello, dimostrando di possedere straordinarie qualità tecniche non comuni per un giocatore così giovane.