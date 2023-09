Francini: “Fidatevi, il Napoli può fare il bis scudetto. Ho un solo grande dubbio”

Giovanni Francini, ex calciatore del Napoli ha parlato del momento degli azzurri, dall’addio di kim a Natan al caso Lobotka.

CALCIO NAPOLI –Giovanni Francini, ex calciatore e figura storica del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, fornendo la sua analisi sulla squadra partenopea e su come potrebbe svilupparsi la stagione.

Francini Ottimista ma Cautamente Realista

“Sono molto fiducioso di quello che può fare questa squadra,” ha dichiarato Francini. Tuttavia, l’ex calciatore ha espresso preoccupazioni sulla perdita di un giocatore chiave come Kim. “Non conosco Natan, ma spero che possa avere l’impact che Kim ha avuto l’anno scorso,” ha aggiunto.

Le Debolezze in Difesa e a Centrocampo

Francini ha notato alcune debolezze sia in difesa che a centrocampo durante la recente partita contro la Lazio. “Juan Jesus è un bravissimo giocatore, ma non possiamo pensare possa essere titolare tutto l’anno, sia in campionato che in Champions,” ha osservato.

Il Caso Lobotka

Parlando di Lobotka, Francini ha detto: “Avrei continuato a fare come ha fatto l’anno scorso che è stato determinante per la squadra. Non è lo stesso Lobotka che abbiamo visto l’anno scorso.”

Confronto con Altri Club

Francini ha riflettuto sul cambiamento del calcio negli anni. “Sono stato sette anni a Napoli e non avrei mai cambiato per andare in un’altra squadra. Napoli è una città che a me ha dato tantissimo,” ha detto.