Formisano: “Ecco perchè ho lasciato Napoli. Vi racconto tutto”

Alessandro Formisano, ex capo del marketing e head of operation del Napoli rivela i motivi dell’addio al club partenopeo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Alessandro Formisano, un nome che risuona con forza nel cuore dei tifosi del Napoli. Dopo 17 anni di servizio, dal maggio del 2006, come capo del marketing e poi head of operation, Formisano ha deciso di dire addio al club azzurro, lasciando dietro di sé un’eredità di successi e un percorso che ha portato alla conquista dello scudetto. Ecco le sue parole al Mattino:

“Prima ancora che una squadra ed un’azienda, il Napoli è una entità metafisica che appartiene a tutti coloro che la amano e la sostengono con tutta la propria passione e ciò rappresenta il vero valore aggiunto. Lavorare in questo contesto è stato sfidante, appassionante, altamente formativo, sempre molto intenso“, afferma Formisano.

Durante la sua gestione, Formisano ha portato con sé l’esperienza maturata in 12 anni nel mondo delle aziende che producono beni di lusso, trasferendo i dogmi del lusso nel calcio. Ha lavorato intensamente su tre macro-aree: le operations, i ricavi e il marketing in senso stretto.

Sul piano delle operations, il Napoli ha raggiunto un livello di efficienza e sicurezza percepita all’interno dello stadio Maradona che è motivo di grande orgoglio. “Il Maradona è un posto dove le famiglie possono trascorrere ore in totale sicurezza“, afferma Formisano.

Sul piano dei ricavi, il Napoli ha ottenuto un consenso in termini di percezione di valore e di reputazione da parte dei consumatori, che ha reso possibile portare avanti tantissime scelte, anche fuori dagli schemi abituali del calcio, e di cogliere talvolta risultati inaspettati.

La gestione dello stadio Maradona, situato in un quartiere altamente popolato, ha rappresentato una delle sfide più difficili. Nonostante le difficoltà, Formisano e il suo team hanno lavorato incessantemente per migliorare giorno dopo giorno le condizioni dello stadio.

Sotto la guida di Formisano, il brand Napoli è cresciuto enormemente. Secondo gli ultimi dati di Brand Finance, il valore del marchio Napoli è cresciuto del 275% dal 2011 ad oggi, raggiungendo quasi 180 milioni di euro solo in termini di valore del trademark.

Tra i momenti più esaltanti della sua gestione, Formisano ricorda con orgoglio la mostra-museo dedicata alla storia del Napoli realizzata al Mann in occasione del 90° anniversario della società.

Il rapporto con i giocatori e gli allenatori è stato sempre molto stretto. “Con quelli all’inizio si è lavorato insieme veramente come in una start-up che non era solo sportiva“, ricorda Formisano. Una traccia indelebile l’ha lasciata Maradona, che diverse volte è stato a Castel Volturno e in trasferta con il Napoli.

Formisano ha deciso di lasciare il Napoli perché “si è chiuso un ciclo. E tutti abbiamo voglia di nuove sfide magari anche in altri settori, non solo nel calcio“. Nonostante la sua partenza, il suo contributo al Napoli rimarrà per sempre impresso nella storia del club.