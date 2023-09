Ferlaino: “Guardo solo il primo tempo del Napoli. Ho due peacemaker”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, si è soffermato sul club azzurro in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, che ha guidato il club azzurro per oltre 30 anni portandolo ai fasti di Maradona, ha rivelato di guardare ancora con passione le partite della sua amata squadra, ma solo il primo tempo. Il motivo? La scaramanzia che lo ha sempre contraddistinto da numero uno del Napoli, ma anche la salvaguardia del cuore, visto che oggi Ferlaino ha ben due peacemaker impiantati.

Ferlaino ha raccontato il suo rapporto con il Napoli di oggi in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno: “Se guardo ancora le partite del Napoli? Sì, ma solo il primo tempo come quando ero presidente. Un po’ per scaramanzia, ma oggi perché ho due peacemaker e devo salvaguardare il cuore“.

Parole che testimoniano come l’ex patron, nonostante gli acciacchi dell’età, continui a provare un amore viscerale per i colori azzurri, quelli che ha contribuito a portare sul tetto d’Italia e d’Europa negli anni d’oro di Maradona. Ferlaino ha scritto pagine leggendarie della storia del Napoli, oggi si gode la squadra come un tifoso, anche se solo per 45 minuti.