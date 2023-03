Fedele: “Napoli in Champions meglio il Milan, meno competitivo. Ridate i punti alla Juve”

Enrico Fedele commenta il Napoli in ottica Champions League con la possibile qualificazione ai quarti di finale.

Il Napoli mercoledì 15 marzo giocherà la gara di ritorno con l’Eintracht Francoforte allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Luciano Spalletti partono dal 2-0 dell’andata ed hanno ottime possibilità di superare il turno, anche se non c’è nulla di scontato.

Il percorso in Champions League del Napoli viene commentato da Enrico Fedele a Radio Marte, con l’ex agente che dice: “Il risultato dell’andata tra Napoli ed Eintracht mette gli azzurri in un’ottima posizione per il il passaggio del turno. Tra Milan e Inter chi preferirei incontrare ai quarti? Sicuramente la squadra di Pioli, la vedo meno competitiva rispetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi“. Per ora solo il Milan si è assicurato l’accesso ai quarti di finale, mentre il Napoli dovrà ancora giocare contro l’Eintracht, l’Inter invece sfida martedì il Porto.

Fedele ha poi commentato il caso plusvalenze della Juventus, dicendo: “Personalmente spero che vengano restituiti i quindi punti tolti ai bianconeri dalla giustizia sportiva. Non vorrei mai che il Napoli vincesse lo scudetto e questa vittoria venisse considerata una conseguenza di quella penalizzazione. La squadra di Spalletti merita di vincere il campionato e non deve essere sminuita. Il Napoli lo scudetto lo ha già vinto, oramai ci siamo, inutile fare scaramanzia“.