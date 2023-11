Colpo Giuntoli, un ex Napoli verso la Juventus: “Il giocatore ha detto sì”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul possibile nuovo colpo della Juventus, un ex conoscente di Giuntoli: Fabian Ruiz.

Nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, si prospetta un possibile trasferimento di Fabian Ruiz alla Juventus, un profilo che Cristiano Giuntoli conosce bene. Attualmente al Paris Saint-Germain, il centrocampista ex Napoli sembra favorevole all’idea di un passaggio a Torino. Secondo quanto riportato, “il giocatore si trova ai margini del Psg e il desiderio di ottenere maggior spazio in campo sembra coincidere con le esigenze quantitative della rosa bianconera, secondo gli agenti del calciatore. Tuttavia, vanno considerati alcuni aspetti secondari, come quelli di natura economica”.

La Juventus, se interessata, dovrà affrontare alcune sfide. Tra queste, l’ingaggio di Fabian Ruiz, che supera i 6 milioni di euro e potrebbe risultare eccessivo per le casse della Vecchia Signora, in linea con il target economico del club franco-qatariota. Inoltre, dovranno essere valutati gli aspetti tecnico-ambientali, un punto cruciale per Massimiliano Allegri, attento a mantenere gli equilibri interni del gruppo, il quale ha raggiunto un’unità di intenti e ha dimostrato una dedizione straordinaria alla sofferenza.

Il centrocampista spagnolo sembra orientato verso la Juventus, ma il successo dell’operazione dipenderà da una gestione attenta di vari fattori, inclusi quelli economici e ambientali.