F1 la Ferrari vince in Australia, super Leclerc. Ancora un ritiro per Verstappen. La classifica

La Ferrari con Leclerc vince anche in Australia a Melbourne, aggiudicandosi la terza gara del mondiale 2022 di F1. Ancora un ritiro per Verstappen. Il secondo in questa stagione di F1 per il campione del mondo in carica, che si è dovuto fermare per un problema sulla sua Red Bull, mentre era al secondo posto a giocarsi la gara con Leclerc. Un altro duro colpo per Verstappen, che resta fermo a 25 punti nel mondiale piloti.

Brutto colpo anche perla Ferrari, in ottica mondiale costruttori, dato che nel Gran Premio di Melbourne ha visto fermarsi Sainz poco dopo l’avvio della gara. Resta comunque un su per Leclerc che ha portato alla vittoria il Cavallino rampante, al terzo appuntamento del Mondiale di F1.

Formula 1: classifica piloti

Leclecr Ferrari 71 Russel Mercedes 37 Sainz Ferrari 33 Perez Red Bull 30 Hamilton Mercedes 30 Verstappen Red Bull 25