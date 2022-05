Eurovision: vince l’Ucraina con ‘Stefania’, la classifica ed il video della canzone

Eurovision Song Contest 2022 di Torino vince l’Ucraina con la Kalush Orchestra, che canta la canzone ‘Stefania’. Una vittoria in qualche modo annunciata, visto che in questi giorni tutti i maggiori bookmakers, ma anche il sentimento popolare portava ad una vittoria della band ucraina. Decisivo il televoto che ha confermato la vittoria della band dell’Est Europa, che in questi mesi sta vivendo l’invasione del proprio paese da parte della Russia.

Primo posto per la Kalush Orchestra, al secondo posto della classifica dell’Eurovision Song Contest di Torino si piazza Sam Ryder della Gran Bretagna, che era stata la canzone più votata dalle delegazioni dei pasi. Al terzo posto ci finisce la Spagna con Chanel. Mentre l’Italia con Mahmood e Blanco si sono piazzati sesti, con la loro esibizione che non è stata perfetta.

Non tutti hanno apprezzato la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest, c’è chi ha detto che era palese che vincessero gli ucraini. Chi ha addirittura definito brutta la canzone della Kalush Orchestra. Sul tema si è espresso anche Peppe Iannicelli, che prima aveva criticato gli artisti italiani, poi ha scritto: “Era tutto scontato. Non poteva che vincere l’Ucraina. Un televoto politicamente teleguidato. La canzone non era certo la migliore ma il mainstream aveva già deciso prima di cominciare. Show war must go on. Speriamo che la comunità internazionale riesca ad imporre la pace ai contendenti sul campo e quelli dietro le quinte ben più pericolosi“. Grande emozione per la Kalush Orchestra che dal palco dell’Eurovision di Torino hanno gridato: “Slavi Ukarini“.