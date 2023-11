Euro 2024 , il Pallone Tech di Adidas che Rileva Falli e Fuorigioco

Fussballliebe, il pallone ufficiale di Euro 2024 realizzato da Adidas con tecnologia avanzata per rilevare falli di mano e fuorigioco.

Il mondo del calcio è in procinto di vivere una rivoluzione tecnologica senza precedenti con l’introduzione del Fussballliebe, il pallone ufficiale di Euro 2024, sviluppato da Adidas. Questo pallone non è solo un simbolo di innovazione, ma anche un passo avanti significativo verso decisioni arbitrali più rapide e accurate.

Il Fussballliebe, che in tedesco significa “Amore per il Calcio”, è stato progettato per integrare la Connected Ball Technology, una novità assoluta per i campionati europei organizzati dalla UEFA. Questa tecnologia non solo promette di migliorare la precisione nel rilevamento dei fuorigioco e dei falli di mano, ma è anche un esempio di come il calcio possa abbracciare la sostenibilità.

La Connected Ball Technology

Questa tecnologia avanzata si basa su un sensore di movimento posizionato al centro del pallone, capace di fornire dati in tempo reale sulle dinamiche del gioco. Il sensore, alimentato da una batteria ricaricabile per induzione, permette agli arbitri di ricevere informazioni precise e immediate, facilitando la loro decisione in situazioni critiche come i fuorigioco e i falli di mano.

Design e Sostenibilità

Oltre alle sue caratteristiche tecniche, il Fussballliebe si distingue anche per il suo design innovativo e la sua attenzione alla sostenibilità. Il guscio esterno del pallone è supportato da un nucleo Ctr-Core, progettato per garantire precisione e consistenza nel gioco. Il design del pallone, con forme ad ali nere in rilievo, rappresenta l’energia e il movimento del gioco, mentre i colori vivaci celebrano la diversità e la vivacità delle nazioni partecipanti.

In termini di sostenibilità, il pallone utilizza materiali come fibre di mais, canna da zucchero, cellulosa e gomma naturale rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Impatto Sociale e Comunitario

Adidas ha anche annunciato che ogni città ospitante Euro 2024 riceverà 900 palloni da donare a scuole e club locali, sottolineando l’impegno dell’azienda nel promuovere un cambiamento sociale positivo attraverso il calcio. Inoltre, l’1% delle vendite nette globali di palloni da calcio sarà devoluto a Common Goal, un’iniziativa che supporta progetti sociali nelle comunità svantaggiate.

UEFA e Adidasverso l’innovazione

Il lancio del Fussballliebe rappresenta un momento storico per il calcio europeo. Con la sua tecnologia all’avanguardia e il suo impegno per la sostenibilità e l’impatto sociale, questo pallone non è solo uno strumento di gioco, ma un simbolo di come lo sport possa evolversi e contribuire a un futuro migliore. La UEFA e Adidas hanno dimostrato un impegno concreto verso l’innovazione e l’eccellenza, promettendo un’esperienza di gioco migliorata per giocatori, arbitri e tifosi.