Esposito: “Napoli, primo obiettivo raggiunto. Ora speriamo in un sorteggio benevolo”

Il Napoli festeggia il trionfo in Champions League, posizionandosi al secondo posto nel girone e proiettandosi agli ottavi. Il giornalista Paolo Esposito, durante una diretta su Radio Amore Campania, commenta il successo e anticipa gli obiettivi futuri della squadra.

Esposito, giornalista e conduttore televisivo, ha iniziato sottolineando come la squadra di Mazzarri abbia superato brillantemente il primo obiettivo in Champions, dimostrando il proprio valore dopo la sconfitta contro la Juventus.

“Un buon allenamento per il Napoli, quello di stasera contro i portoghesi del Braga. L’avevo dichiarato ieri sera nel corso della diretta de ‘I Tirapietre’ su Radio Amore Campania che il Napoli sarebbe stato promosso anche agevolmente agli Ottavi di finale di Champions League con buona pace di chi faceva ironia per invidia dopo la sconfitta degli azzurri sul campo della Juventus: primo obiettivo raggiunto. Il Napoli chiude al secondo posto nel girone con 10 punti fatti, dietro al Real Madrid”.

Esposito ha sottolineato l’importanza di un sorteggio favorevole lunedì prossimo in Svizzera, augurandosi un cammino agevole verso il ritorno della Champions a metà febbraio 2024. Il focus ora si sposta sul campionato, con un’attenzione particolare al prossimo scontro contro il Cagliari, programmato per sabato prossimo a Fuorigrotta.

“Poi via via Coppa Italia e Supercoppa italiana a gennaio. Stasera si sono gestite anche le energie fisiche in vista dell’importante match di sabato prossimo, sempre a Fuorigrotta, contro il Cagliari di Claudio Ranieri e dell’ex partenopeo Pavoloso Pavoletti, ‘l’Altafini rossoblu’. Gara da vincere a tutti i costi per gli azzurri di Victor Osimhen”, ha aggiunto Esposito.