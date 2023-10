Esposito: “Dalla Fiorentina prenderei 3 calciatori per il Napoli”

L’attore Salvatore Esposito, tifoso del Napoli, ha indicato 3 giocatori della Fiorentina che vedrebbe bene in azzurro: Arthur, Milenkovic e Parisi.

CALCIO NAPOLI. Salvatore Esposito, noto attore e tifoso del Napoli, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ha indicato tre giocatori viola che vedrebbe bene in maglia azzurra: “Dalla Fiorentina prenderei Arthur, Milenkovic e Parisi“.

Intervenuto a Radio Bruno, Esposito ha elogiato il centrocampista Arthur: “Prima era in una squadra che non giocava, ora sta dimostrando il suo valore”. Poi su Italiano: “Sarà l’erede di Spalletti“.

Oltre ad Arthur, gli altri due viola che Esposito ha indicato come possibili rinforzi per il Napoli sono “Milenkovic, che mi piace molto, e Parisi, giovane interessante“.

Chissà che in futuro il Napoli non possa seguire i consigli di mercato del suo famoso tifoso, pescando dalla Fiorentina per rinforzare la rosa a disposizione di Garcia.