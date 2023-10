Elmas in tribuna: la scelta preventiva di Garcia per Verona-Napoli

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, assisterà alla sfida con l’Hellas Verona direttamente dalla tribuna.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha sorpreso i tifosi spedendo in tribuna Eljif Elmas, uno dei pilastri della squadra partenopea nella scorsa stagione. Tuttavia, dietro questa decisione apparentemente clamorosa si cela una ragione precisa. Un’assenza che, al di là delle apparenze, non è dettata da una scelta tecnica, ma piuttosto da una precauzione dettata dalle condizioni fisiche del giocatore.

La decisione di Garcia di escludere Elmas non è dovuta a motivi tattici o di prestazioni del calciatore. Il centrocampista macedone era già reduce da un problema fisico nella trasferta a Verona. Il mister ha preferito adottare un approccio cauto, evitando di rischiare l’aggravamento della situazione del giocatore. Pertanto, Elmas è stato fatto accomodare in tribuna, lontano dal campo di gioco, per preservare la sua forma fisica e garantire che non si verifichino ulteriori guai.