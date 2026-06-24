Elezioni FIGC: Futuro del calcio in Italia si decide con il voto di lunedì.

Cortina d’Ampezzo ospita il futuro del calcio italiano

CORTINA D’AMPEZZO, ITALIA – 15 MARZO: Giovanni Malago, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, saluta durante la cerimonia di premiazione delle gare di slalom maschile, il 15 marzo 2026, al Centro Sciistico Tofane. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Un’importante votazione per eleggere il nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avrà luogo lunedì, mentre Giancarlo Abete e Giovanni Malago si sfidano per guidare la nuova era del calcio in Italia. Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza dopo la sconfitta dell’Italia nei playoff per la qualificazione al Mondiale contro la Bosnia e Herzegovina, un evento che ha segnato l’assenza della nazionale azzurra dal torneo per il terzo ciclo consecutivo.

Passaggio di Testimone e Nuove Ambizioni

Con Gravina fuori dai giochi, anche Gennaro Gattuso ha lasciato il suo incarico come allenatore della nazionale, mentre Gianluigi Buffon ha abbandonato il ruolo di capo delegazione. Al momento, la FIGC non ha potuto nominare i sostituti permanenti fino all’elezione del nuovo presidente. Gli occhi del mondo calcistico italiano sono puntati sul Cavalieri Waldorf Astoria Hotel a Roma, dove si svolgerà l’elezione lunedì.

Malago, 67 anni, è un veterano nel panorama sportivo italiano, avendo ricoperto la carica di Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal 2013 al 2025. Attualmente, è considerato il candidato favorito, secondo le pubblicazioni locali. D’altro canto, Giancarlo Abete, 75 anni, attuale Presidente delle Leghe Nazionali Dilettantistiche (LND), è un volto noto del football italiano, avendo già ricoperto la presidenza della FIGC dal 2007 al 2014 e ora ambisce a una seconda mandato.

L’elezione sarà decisa da un totale di 516 voti provenienti da vari settori del calcio italiano. Ecco la ripartizione dei delegati e delle percentuali di voto:

Serie A : 20 delegati, 18% dei voti

: 20 delegati, 18% dei voti Serie B : 20 delegati, 6% dei voti

: 20 delegati, 6% dei voti Lega Pro (Serie C) : 57 delegati, 12% dei voti

: 57 delegati, 12% dei voti LND : 99 delegati, 34% dei voti

: 99 delegati, 34% dei voti Associazione Giocatori : 52 delegati, 20% dei voti

: 52 delegati, 20% dei voti Associazione Allenatori: 26 delegati, 10% dei voti

Al centro della disputa elettorale, sia Abete che Malago si presenteranno all’Assemblea FIGC con le loro proposte lunedì. Il voto avverrà in forma elettronica e in modo segreto. Per essere eletto, il nuovo presidente dovrà ottenere “il 50% più uno” dei voti.

Il futuro del calcio italiano è quindi appeso a questo voto cruciale, che potrebbe segnare un nuovo inizio per la FIGC dopo un periodo di sfide considerevoli. Gli appassionati di calcio e i dirigenti del settore attendono con ansia i risultati di questa elezione.

La sfida tra Malago e Abete non è solo una battaglia personale, ma rappresenta una direzione strategica e operativa per il calcio italiano, che cerca di ricostruire la propria identità e ottimizzare le prestazioni della nazionale. In un calcio moderno sempre più competitivo, è fondamentale avere una leadership forte e visionaria.

Chiaramente, entrambe le figure hanno alle spalle una lunga carriera nei rispettivi ruoli e una rete di supporto robusta nel mondo del calcio italiano. La loro visione e le proposte per il futuro della FIGC saranno cruciali nel determinare quale strada seguirà il calcio nazionale nei prossimi anni.

In attesa dell’esito della votazione, non resta che sperare che il nuovo presidente possa guidare l’Italia verso successi futuri, riportando la squadra sulle vette del calcio mondiale.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli su questo evento cruciale, si possono consultare fonti ufficiali come il sito della FIGC o le principali testate sportive italiane.

Non perderti tutte le news su Napoli+