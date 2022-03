El Pais: “Napoli favolosa, insulti motore per lo scudetto”

Napoli una delle città più belle d’Italia, ma anche la più odiata a livello calcistico, un sentimento radicato in molte tifoserie. El Pais parla di Napoli e lo fa all’interno di un articolo in cui analizza la Serie A anche da un’altra prospettiva. Questa volta il prestigioso quotidiano spagnolo prendere in considerazione la città partenopea. Nella sua rubrica El Pais analizza anche gli episodi di razzismo territoriale che ogni settimana Napoli ed i napoletani sono costretti a subire: “In Italia c’è un club che gioca un derby quasi ogni fine settimana, una squadra che praticamente tutti odiano e con i tifosi che ogni domenica subiscono insulti razzisti di ogni tipo: il Napoli e i napoletani“.

Lo striscione dei veronesi contro il Napoli, gli insulti dei friulani, i lavali col fuoco dei laziali. Insomma contro il Napoli non manca nulla e questo accade in quasi tutti gli stadi italiani. Ma El Pais su Napoli scrive anche: “Non c’è niente di simile negli altri campionati. E’ un sentimento diffuso e va anche al di là del calcio stesso. Ma la città è un’isola favolosa e indecifrabile all’interno del paese. E la squadra ha trasformato questi insulti razzisti nel motore per sognare lo scudetto“.