Ecco quanto Fabian Ruiz vuole per il rinnovo: che distanza con il Napoli

Non è un’estate per nulla semplice nel discorso rinnovi. Non è un mistero che Fabian Ruiz sia uno degli scontenti per le offerte presentate dalla società, quindi la sua permanenza per il futuro appare molto incerta. Lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ha ricevuto una proposta di rinnovo dal Napoli del valore di 1,8 milioni a stagione (fino al 2024 con clausola rescissoria) ma non è stata ritenuta sufficiente.

Nelle ultime ore sono uscite le cifre che gli agenti avrebbero chiesto al Napoli per firmare il rinnovo. Il numero 8 vorrebbe circa 3,5-4 milioni di euro a stagione: una somma che invece il Napoli intende corrispondere esclusivamente a Kalidou Koulibaly, in modo tale da non perderlo a parametro zero tra un anno (lo stesso senegalese ha rifiutata ndr).

Le voci di un probabile interessamento da parte di top club spagnoli come Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona (per i blaugrana c’è sempre il nodo finanziario a frenare ogni trattativa come per Koulibaly) stuzzicano gli agenti del centrocampista che – va detto – fino ad ora non hanno ricevuto vere e proprie offerte. Il rischio è che, se le parti non dovessero trovare un accordo nel breve tempo, si potrebbe ripetere un caso “Milik”.