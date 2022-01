Dzeko-Modolo. Gazzetta in soccorso dell’Inter: “Ecco perché il Var non poteva intervenire”

Il colpo di Dzeko a Modolo in Inter-Venezia fa discutere. Il giocatore serbo ha rischiato l’espulsione, niente Var. Inoltre il contatto anticipa il gol del pareggio dell’Inter.

Gazzetta dello Sport difende la scelta di Marchetti e Mazzoleni di non intervenire col Var e scrive: “Un fallo che ci poteva stare, ma che il Var non ha potuto nemmeno valutare: dopo il contatto, infatti, il Venezia torna in possesso del pallone per ben due volte con Ceccaroni, il cui rinvio viene rimpallato. Da lì parte l’azione dell’Inter che sfocia nell’1-1. Da protocollo Var, sono soggetti a revisione solo gli episodi che riguardano l’azione che porta al gol. E quando c’è un cambio di possesso, parte una nuova azione: in pratica, il contatto Dzeko-Modolo avviene in un’azione precedente e quindi non può mai portare a una review“.

Il video del fallo di Dzeko su Modolo dimostra che non solo il gioco i doveva fermare, ma che il serbo ha rischiato pure l’espulsione. Ovviamente niente di tutto questo è successo, con Dzeko rimasto in campo. Lo stesso attaccante che ha firmato il decisivo 2-1 col Venezia che evita agli uomini di Simone Inzaghi di perdere punti nella corsa scudetto. Tutto normale per la Lega di Serie A.