Dragowski infortunio shock salta il mondiale: In bocca al lupo Drago – Video

Bartlomiej Dragowski infortunio alla caviglia destra durante la sfida tra Spezia e Verona, il portiere costretto a saltare i Mondiali.

Il portiere Bartlomiej Dragowski si è infortunato in maniera molto grave, per lui si teme frattura di tibia e perone. Dalla posizione totalmente innaturale in cui è rimasto il piede destro, si è capito subito che il problema per il portiere polacco era estremamente serio. Dragowski ha avuto la peggio mentre era in uscita su Lasagna, un colpo fortissimo che ha creato seri problemi all’estremo difensore dello Spezia.

Infortunio Dragowki Verona-Spezia

Il video è fortissimo e quindi si sconsiglia la visione a chi è impressionabile. Davvero grave quello che è successo al portiere dello Spezia Dragowski, i giocatori in campo hanno capito immediatamente la gravità della situazione ed alcuni sono scoppiati in lacrime per quanto accaduto. Immediati i soccorsi per il giocatore come sottolineato anche in un tweet dello Spezia: “Lo Spezia Calcio intende ringraziare il Dottor Gatto, tutto lo staff medico del Verona e la Croce Verde di Verona per il tempismo, la preparazione e la grande professionalità dimostrate in occasione dell’infortunio subito da Bartlomiej Dragowski“.

Alla fine della partita lo Spezia ha pubblicato una foto per stringersi intorno a Dragowski dopo l’infortunio. Poi c’è stato un secondo messaggio con la scritta: “Forza Drago. Siamo tutti con te“. La speranza di tutti è che il portiere possa tornare sui campi di gioco il prima possibile, tornando a difendere la porta dello Spezia con lo stesso impegno e la stessa dedizione che ha sempre messo in tutti i match giocati. Forza Drago anche dalla redazione di Napolipiu.com.