Dominguez: “Rigori inesistenti per il Napoli”

Nico Dominguez commenta Napoli-Bologna e contesta la direzione di gara dell’arbitro Marco Serra: “Rigori inesistenti“. Il centrocampista del Bologna a Sky è convinto che i due rigori calciati da Insigne non dovevano essere assegnati: “Secondo me non c’erano, ma preferisco non commentare quanto fatto dall’arbitro, noi dobbiamo pensare a fare il nostro percorso“. Non si capisce cosa abbia visto Dominquez dato che i due falli, da cui sono scaturiti i rigori, sono netti. Inoltre il Napoli ha dominato la partita, come confermato anche da Mihajlovic che ha ammesso che gli azzurri avrebbero vinto anche senza i due penalty a favore.

Dominguez su Napoli-Bologna ha aggiunto: “Purtroppo non siamo riusciti a fare molti tiri in porta perché loro tenevano bene la palla e noi ripartivamo troppo da dietro. Quando però siamo riusciti a tenere il pallone abbiamo fatto bene“.