Diletta Leotta: “Ecco chi è vincerà lo scudetto. Lo scorso anno ho indovinato”

Diletta Leotta in un’intervista si è espressa sul prossimo campionato di Serie A indicando il Napoli come sua favorita.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del prossimo campionato di Serie A 2022/2023. Interrogata sulle favorite per lo scudetto, la Leotta non ha dubbi: “Il Napoli parte da campione ed è ancora la favorita”.

“Lo scorso anno ci ho preso, perché ho detto che avrebbe vinto il Napoli – ricorda Diletta – Anche se credo che questo torneo sarà un po’ diverso dal precedente”. La presentatrice si aspetta infatti un campionato “più equilibrato, con la vittoria che si decide all’ultima giornata”.

“Non mi azzardo a fare griglie di partenza, ma se potessi decidere vorrei un torneo con grandi sorprese per tutta la stagione” aggiunge la Leotta. Che però, alla domanda sulla favorita per lo scudetto, indica ancora il Napoli di Garcia come principale candidata al titolo.