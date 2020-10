Sky, Di Marzio: “Cavani e Mertens hanno detto no alla Juventus. Sapete come rispose il belga?”

Gianluca Di Marzio sul rifiuto di Cavani e Mertens alla Juventus. Il giornalista Sky parla anche del calciomercato del Napoli.

Cavani e Mertens hanno detto no alla Juventus. A gennaio Emerson Palmieri potrebbe essere l’affare a costo zero. Queste alcune indiscrezioni che il giornalista ed esperto di calciomercato delle reti Sky, Gianluca di Marzio, ha rivelato ai microfoni de “il bello del Calcio”. Ecco le parole del giornalista:

“Vi posso svelare dei retroscena di calciomercato. Juventus e Napoli avrebbero potuto chiudere altri affari. La dirigenza della Vecchia Signora aveva fatto una proposta a Mertens, ma il centravanti belga rispose: ‘Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado'”.

Gonzalo Higuain, a differenza di Dries Mertens, non rifiutò l’offerta della Juventus e decise di approdare alla corte di Andrea Agnelli. Lo stesso Edinson Cavani è stato cercato in più occasioni dalla Vecchia Signora, l’ultima volta proprio nella scorsa estate. Il Matador non era convinto all’epoca della Juventus anche perché, così come Mertens, è ancora molto legato al Napoli. I due non sono andati a Torino anche per l’affetto che nutrono per la città di Napoli”.

GIANLUCA DI MARZIO SUL MERCATO DEL NAPOLI

“Il mio voto al mercato azzurro? Sarebbe molto semplice parlare bene della campagna acquisti e cessioni di Cristiano Giuntoli dopo le belle prestazioni della squadra in questo inizio di campionato. Devo dire che l’acquisto di Osimhen è stato sicuramente quello più importante di tutta la sessione in Italia, anche per la cifra che si è speso in un momento molto difficile economicamente per tutti i club.

Per me solo aver trattenuto Koulibaly è un operazione da nove, considerando anche le alternative Rrahmani e Maksimovic. Manca solo una ciliegina sulla sinistra, ma credo che il Napoli proverà a rimediare già a gennaio. Milik? La verità è che la Roma ha voluto cambiare condizioni e cifre pattuite e poi il calciatore non era del tutto convinto. Emerson Palmieri a gennaio? Può essere un’opportunità per la finestra di riparazione”.