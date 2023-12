Di Lorenzo: “Contenti di esserci qualificati e di non aver preso gol”

Napoli trionfa in Champions League! Di Lorenzo esulta per il clean sheet contro il Braga. Ottima prestazione e qualificazione agli ottavi.

Il Napoli ha raggiunto un traguardo importante nella sua avventura europea, superando lo Sporting Braga e assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Dopo la partita, il terzino Giovanni Di Lorenzo ha condiviso la gioia della squadra e ha sottolineato l’importanza di mantenere la porta inviolata.

“Siamo contenti, passare era il nostro obiettivo. Il girone non era facile e ce la siamo lottata. Siamo contenti di essere passati raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Sicuramente è positivo il clean sheet, Alex Meret ha fatto due belle parate ed è stato bravo, gli faccio i complimenti. Siamo contenti di non aver preso gol,” ha dichiarato Di Lorenzo ai microfoni di SKY Sport.

Il terzino ha riconosciuto l’importanza del portiere Alex Meret nel mantenere inviolata la porta del Napoli durante l’incontro con il Braga. Meret ha dimostrato la sua abilità con due parate decisive, guadagnandosi i complimenti del compagno di squadra.

“A che livello siamo? C’è da lavorare e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, stiamo facendo delle buone partite. Le prestazioni sono buone, dobbiamo continuare per questa maglia e per i tifosi. Siamo contenti di aver vinto qui perché non accadeva da tanto tempo e i tifosi lo meritano,” ha aggiunto Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli ha esortato la squadra a mantenere l’attenzione e a concentrarsi sul miglioramento continuo, nonostante il successo ottenuto. Ha sottolineato l’importanza di soddisfare i tifosi e ha riconosciuto il significato speciale della vittoria in terra straniera.