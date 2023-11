Di Lorenzo: “Era importante ripartire con una vittoria. Mazzarri ha toccato le corde giuste”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida con l’Atalanta.

“Vittoria importante, qui a Bergamo è sempre difficile vincere e giocare bene. E’ stata una partita combattuta sul piano fisico, penso abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, vincerla è importante per il percorso perché sappiamo che dobbiamo fare di più. C’è stato il cambio di allenatore, era importante ripartire con una vittoria. Il mister conosce l’ambiente, ha toccato le corde giuste, noi nazionali siamo tornati negli ultimi giorni, ma lui è molto esperto e ha cercato di dare serenità, perché la classifica non ci piace e l’ambiente non era serenissimo ma questa è una vittoria importante e siamo contenti di aver vinto”.

“La difesa deve seguire il pressing davanti e l’abbiamo fatto bene e siamo contenti di questa vittoria. Osimhen? Victor è importantissimo per noi, ci dà tante soluzioni in attacco e siamo contenti che sia tornato, aveva grande voglia di giocare, anche negli allenamenti in settimana, per noi è fondamentale. Ora sono tutti in forma e sceglierà il mister l’attaccante durante la partita, è un ritorno importante non dimenticando quanto fatto da Raspadori e da Simeone durante la sua assenza”.

“Prossima sfida contro il Real Madrid? In Champions vogliamo andare avanti, andremo lì a fare la nostra partita sapendo di affrontare una grande squadra, cercheremo di vincere perché si scende in campo sempre per vincere”, ha concluso il capitano.