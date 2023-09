Denis: “Per me è napoletano il giocatore più forte di Totti e Del Piero”

Simpatico siparietto andato in scena tra il giornalista Michele Criscitiello e l’ex Napoli German Denis.

Simpatico siparietto andato in scena nel corso del programma Sportitalia tra l’ex giocatore del Napoli, German Denis, e il giornalista e direttore Michele Criscitiello. Tutto è partito dall’incitamento di quest’ultimo che ad un certo punto ha chiesto a Denis: “Mi devi ripetere in diretta quello che mi hai detto durante l’aperitivo di oggi che abbiamo fatto all’Hotel Gallia, me lo devi dire davanti a tutti. Non ne usciamo, ripeti le stesse parole che hai detto quest’oggi quando eravamo io e te”.

L’ex azzurro non si è tirato indietro e ha detto: “Certo che lo dico. Per me l’attaccante più forte che abbia mai visto è stato il napoletano Antonio Di Natale, per me – e lo ripeto – era più forte di Totti e Del Piero. Perché lui aveva un controllo, uno stop perfetto, sul primo controllo era già al settanta per cento gol. Ho visto fare questa cosa da Dio, era straordinario”.