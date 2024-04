Del Genio: “Conte non viene con questo organico. La notizia peggiore per ADL è un’altra”

Paolo Del Genio critica aspramente la squadra del Napoli dopo il pareggio col Frosinone: “Servono rivoluzioni, altrimenti nessun top allenatore accetterà”.

Notizie calcio Napoli. Non usa giri di parole Paolo Del Genio per criticare l’attuale situazione del Napoli dopo il deludente pareggio interno contro il Frosinone. Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli scagliandosi duramente contro la squadra azzurra.

“Ormai il Napoli si ripete con queste prestazioni squallide, orrende, oscene, inaccettabili da inizio anno. Da tre mesi ho una convinzione ma devono andare via la maggior parte di loro, non sono più in grado di dare nulla al Napoli. Per me tutti possono andare via da Napoli.”

Un vero e proprio j’accuse quello di Del Genio, che non risparmia alcun giocatore della rosa e invoca una totale rivoluzione in vista della prossima stagione. “Se non si farà un mercato rivoluzionario questa estate, questa squadra sarà destinata nei prossimi anni a finire decima.”

Parole durissime da parte del giornalista, convinto che l’organico attuale non abbia più alcun margine di crescita. “Questi calciatori hanno vinto lo scudetto, ma oggi in proiezione futura non serve più questo gruppo. Anzi, possono solo peggiorare o restare quelli di quest’anno, per questo devono andare via tutti ed il Napoli deve avere il coraggio di farlo.”

Del Genio solleva anche dubbi sulle prossime mosse in panchina del presidente De Laurentiis. “Si parla tanto di allenatori in queste settimane. Secondo voi Conte o Italiano che avranno visto tutte le gare del Napoli possono mai accettare di allenare questo stesso gruppo? Sono allenatori mica maghi.”

Un’amara constatazione quella del giornalista, che ritiene improbabile l’arrivo di un tecnico di primo livello senza prima ricostruire dalle fondamenta la rosa azzurra. “Con questa squadra non è possibile più fare nulla. Chi ha un nome o possibilità migliori non viene ad allenare il Napoli con questo organico qui.”

Del Genio chiude con un ultimatum al patron De Laurentiis: “O promette una rivoluzione oppure non verrà nessun allenatore di valore che leggiamo da qualche tempo in queste settimane.”

Insomma, una pioggia di critiche senza sconti da parte di Del Genio nei confronti di tutto l’ambiente Napoli dopo il passo falso contro il Frosinone. Dalla situazione disastrosa della rosa alle prossime mosse sul mercato e sulla panchina, il giornalista non ha risparmiato nulla e nessuno, chiedendo risposte immediate e coraggiose a De Laurentiis.