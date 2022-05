De Paola distrugge De Laurentiis: “Non ha spirito agonistico. Cerca di sminuire il periodo di Ferlaino”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, critica la gestione De Laurentiis, il giornalista ai microfoni di TMW Radio afferma:

Lo scudetto si giocherà all’ultima giornata: come andrà a finire?

Il lavoro di Spalletti a Napoli? Ci sono polemiche…

“È un grande allenatore ma si trova sempre in contrasto con tutti gli ambienti in cui lavora per il suo carattere, che è il suo limite. Non si tiene niente e dice in maniera diretta ciò che pensa sempre”.