De Paola: “Assurdo criticare Insigne e De Laurentiis”

Il Napoli vince con la Lazio e raggiunge il primo posto in classifica. Il match ha offerto diversi spunti, tra cui l’ottima prestazione di Insigne che è stato molto criticato nelle ultime giornate. L’attaccante napoletano ha messo a segno un bellissimo gol, oltre a fornire l’assist per la magnifica rete di Fabian Ruiz.

Ecco quanto dice Paolo De Paola a tmw radio:

Spalletti dopo la partita si è arrabbiato per alcune frasi dette nelle scorse settimane…

“A Spallettone, che ammiro sempre, rimprovero di cadere nelle provocazione. A chi ha risposto ieri? Ai social? Non deve ribellarsi a chi lo accusa di avere una squadra molla e senza carattere. Avrebbe dovuto dire altro dopo una vittoria da primo posto. È un lato debole di uno dei migliori allenatori in circolazione: non si fa passare la mosca sotto al naso”.

Grande partita di Insigne:

“Grande rivincita, è sempre stato super criticato. Capisco che la città sia esigente per aver visto Maradona, ma i tifosi devono cambiare atteggiamento. Per esempio, non si può pretendere lo scudetto. Non riscontro le dinamiche di Napoli nelle altre piazze. Ma come si fa a criticare Insigne? Così come non si possono criticare Spalletti e De Laurentiis. Il presidente, per quanto commetta degli errori e magari non riesca mai a fare il salto di qualità, sta tenendo la squadra al vertice del calcio italiano da quasi 15 anni”.

La Juventus ha riaperto il campionato?

“Avevo detto che la Juventus era fuor dalla lotta scudetto, ma a -7 si riapre tutto. Un piccolo pensiero si può fare, nonostante quello che dica Allegri. Anche perché in testa nessuna corre con un passo deciso, ma attenzione: Milan, Napoli e forse anche Inter non avranno coppe europee. Il loro periodo di offuscamento può essere alle spalle”.