Napoli, De Maggio annuncia nuova partnership: “Marchio storico e conosciuto in tutto il mondo”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, si è soffermato sulla possibile nuova partnership del Napoli.

Aria di cambiamenti in questa stagione per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Non solo l’allenatore o alcune delle pedine che lasciano per sempre il club partenopeo, ma novità anche in ambito di partnership. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il Napoli, dopo 33 anni dall’ultima vittoria, hanno salutato con nostalgia il loro storico sponsor principale “Acqua Lete”, che li ha accompagnati dalla Serie C fino alla conquista del titolo italiano. La prossima settimana verranno svelate le nuove divise e il marchio che prenderà il posto della celebre acqua minerale campana. Molto probabilmente si tratterà di MSC Crociere, ma la conferma ufficiale verrà data dal presidente azzurro.

Nel frattempo però viene fuori una nuova indiscrezione rivelato dal giornalista Valter De Maggio riguardo ad una nuova partnership del Napoli. La notizia ai microfoni di Radio Goal:

“Dopo le maglie firmate da Giorgio Armani, gli azzurri potrebbero stringere una partnership con Marinella, un marchio napoletano storico e conosciuto in tutto il mondo”.