De Maggio: “Napoli fortissimo con questi tre nomi”, interviene Del Genio: “Sono in fase calante”

Valter De Maggio a Radio Goal lancia i nomi Pjanic, Cavani e Bernardeschi per in Napoli più competitivo per lo scudetto. Secondo il giornalista con questi tre giocatori il Napoli farebbe un “salto di qualità importante, sia in termini tecnici che dal punto di vista dell’esperienza. È gente abituata a vincere e che magari non ha paura se la giornata prima ha pareggiato con la Roma ed è in corsa scudetto. Secondo me sono tre nomi davvero molto importanti che farebbero al caso del Napoli“.

Di Cavani, Pjanic e Bernardeschi ha parlato anche Del Genio che analizzando la questione con De Maggio ha detto: “Cavani l’ho seguito molto dato che giocava nel Manchester United. Secondo le voci che mi arrivano non è più il Cavani di un tempo, ma certo resta un gran bel giocatore. Bernardeschi è uno che ha fatto centinaia di partite e pochissimi gol. Insomma può dare quantità sulla fascia, ma in termini di realizzazioni è limitato. Anche Pjanic è in fase calante, negli ultimi tempi ha giocato pochissimo“. Va ricordato che Cavani e Bernardeschi si liberano a parametro zero, mentre Pjanic ritorna al Barcellona dopo il prestito al Besiktas dove ha giocato appena 1800 minuti in 26 presenze.