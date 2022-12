De maggio: “Juventus, mi è arrivata un’altra notizia clamorosa”

Valter De Maggio lancia una notizia bomba sul futuro della Juventus. Svolta storica per il club bianconero.

La procura di Torino ha chiesto 13 rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus. Tra le richieste di rinvio a giudizio figurano i vertici, il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Il mondo del calcio ora si interroga sul futuro del club bianconero.

Sull’argomento ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio:

“In passato dissi con un mese di anticipo che sarebbe scoppiato un tornado in casa bianconera e, come vedete, ho avuto ragione. Penso alle dimissioni dei Andrea Agnelli e del CDA bianconero così come alle vicende giudiziarie del club”.

De Maggio sulla Juventus ha poi aggiunto: “Vi informo che mi è arrivata un’altra notizia clamorosa. La Juventus, come è noto, è storicamente legata ad Agnelli e alla Fiat e Exor. Attenzione allora: si sta valutando la cessione della Vecchia Signora a una cordata straniera. Sarebbe una svolta incredibile per il club prima capitanato da Andrea Agnelli. Ricordiamo inoltre che ora l‘impresa familiare Giovanni Agnelli B.V. è la principale azionista della Juventus“. Ha concluso Valter De Maggio ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli.