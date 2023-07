Da patron a steward, il nuovo ‘lavoro’ di ADL a Dimaro: “Forza forza…”- VIDEO

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, protagonista a Dimaro all’esterno del campo di Carciato prima dell’allenamento del Napoli.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si dimostra un vero e proprio uomo tuttofare. Prima dell’allenamento di oggi sul campo di Carciato, si è presentato all’esterno dello stadio per gestire una lunga fila di tifosi in attesa di accedere. Nonostante le numerose richieste d’accesso, il patron ha fatto tutto il possibile per accontentare i suoi sostenitori. Inoltre, si sta valutando la possibilità di aumentare ulteriormente la capienza delle tribune già a partire dai prossimi giorni.

Di seguito il video: