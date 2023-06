De Laurentiis, il dolce ricordo per Francesco Nuti: “Uno spirito libero. Con lui un film di successo”

Sentito omaggio da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la scomparsa dell’attore Francesco Nuti.

Una brutta giornata quella di oggi in cui il mondo è stato letteralmente ‘scosso’ dalle morti di Silvio Berlusconi e Francesco Nuti.

Proprio come fatto precedentemente per l’ex leader di Forza Italia, il presidente del Napoli e produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis ha espresso profonda commozione anche per la scomparsa di Francesco Nuti, dedicandogli un sentito omaggio attraverso i suoi canali social. Nel ricordare l’attore, De Laurentiis ha sottolineato la sua natura di “spirito libero” ricordando anche la realizzazione di un film di grande successo insieme a lui.

“Francesco Nuti era uno spirito libero, bloccato da un’esistenza complicata. Ora questo spirito è volato in totale libertà. Con lui ho realizzato un film di grandissimo successo: “Donne con le gonne”. Da “Madonna che silenzio c’è stasera” a “Io Chiara e lo scuro” al mio “Donne con le gonne”, Francesco ha saputo creare un cinema autoriale molto apprezzato dal pubblico. Il suo ricordo è dolce. Ciao Francesco”.

Di seguito i tweet del presidente Aurelio De Laurentiis:

Da "Madonna che silenzio c'è stasera" a "Io Chiara e lo scuro" al mio "Donne con le gonne", Francesco ha saputo creare un cinema autoriale molto apprezzato dal pubblico. Il suo ricordo è dolce. Ciao Francesco

Lo ricordo sempre affabile, ironico e molto determinato. Ci siamo confrontati spesso su tanti argomenti e ci siamo sentiti anche di recente. Il mio cordoglio a tutta la sua grande famiglia.

Aurelio De Laurentiis

