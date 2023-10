“Perchè Rudi?”: De Laurentiis si Interroga sul Futuro di Garcia (Corr Sport)

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, mostra delusione e si interroga sul futuro di Rudi Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina ha lasciato un segno. Al termine del match, tra i fischi dei tifosi azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona, risuonano le parole di delusione del presidente Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un De Laurentiis che si interroga sulle scelte di Rudi Garcia, il tecnico del Napoli.

“Perché Rudi?”, sembra chiedersi il presidente, in riflessione sulle decisioni prese in campo che hanno portato alla sconfitta. La prestazione della Fiorentina è stata descritta come un “saggio d’eleganza e di autorevolezza”, parole che sottolineano il divario visto in campo. Per Garcia, la sosta diventa un periodo di riflessione forzata, con il suo futuro al Napoli che sembra oscillare su un filo sempre più esile.

Il monologo di sostituzioni incomprensibili fatte da Garcia durante la partita ha alimentato il dibattito. L’azione di Parisi al 47′ del secondo tempo, che ha portato al terzo gol della Fiorentina firmato Nico Gonzalez, rappresenta l’apice della maestria fiorentina e l’incubo per De Laurentiis. Il presidente, uomo di meditazioni, si trova a riflettere su un Napoli che rischia di crollare troppo presto nella stagione.

Le domande di De Laurentiis riflettono la preoccupazione e la delusione che pervade l’ambiente Napoli. La rovinosa nottata appartiene interamente a Garcia, e ora il tecnico francese si trova sotto esame. Le scelte tattiche, le sostituzioni e la gestione della partita sono ora al centro delle discussioni.

La pausa per le nazionali potrebbe offrire a Garcia il tempo necessario per riflettere e riprogrammare. Ma le domande di De Laurentiis rimangono in sospeso, eco di una serata da dimenticare per il Napoli. Il futuro di Garcia al timone degli azzurri sembra essere più incerto che mai, e la pressione cresce. Il presidente, i tifosi e l’intero ambiente partenopeo attendono risposte e una reazione concreta sul campo nei prossimi impegni.