De Bruyne: infortunio al Napoli indescrivibile, ma sono pronto per il Mondiale 2026.

Kevin De Bruyne e l’Infortunio: Un Ritorno Graduale Quasi in Vista del Mondiale

NAPOLI, ITALIA – 25 OTTOBRE 2025: Kevin De Bruyne del SSC Napoli rimane fermo, nonostante l’euforia per il gol, a causa di un infortunio durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e FC Internazionale allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, ha recentemente espresso il proprio dispiacere per l’infortunio che lo ha costretto a restare in panchina per diversi mesi in questa sua prima stagione al Stadio Maradona. De Bruyne ha dichiarato che completare la riabilitazione in Belgio è stata “la scelta migliore”, sottolineando di sentirsi “pronto” in vista della Coppa del Mondo.

“È difficile spiegare davanti a una telecamera. All’inizio ero spaventato, poiché avevo già subito un infortunio ai muscoli posteriori della coscia due anni fa. Per questo motivo, ho deciso di fare la riabilitazione qui”, ha affermato De Bruyne, come riportato da TMW. Durante il periodo di recupero, ha mantenuto una comunicazione costante con il team di fisioterapisti che lo ha assistito in Belgio.

Il Percorso di Riabilitazione e il Rientro in Campo

De Bruyne è stato ai margini del campo per quasi cinque mesi, a partire dalla fine di ottobre 2025 fino all’inizio di marzo 2026, perdendo ben 30 partite tra club e nazionale. “Abbiamo deciso di portare la fase finale del lavoro in campo qui”, ha spiegato il centrocampista.

“In pratica, ho trascorso l’intero periodo di riabilitazione qui e credo sia stata la scelta migliore. Non ho mai avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene. Non ho avvertito dolore o disagio,” ha aggiunto De Bruyne. Nonostante l’infortunio, ha cominciato la stagione in grande forma e ha messo a segno cinque gol e fornito quattro assist in 21 presenze in tutte le competizioni nel 2025-26.

NAPOLI, ITALIA – 6 APRILE 2026: De Bruyne in azione contro l’AC Milan durante la partita di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il calciatore è parte integrante della nazionale belga, allenata da Rudi Garcia, in vista della Coppa del Mondo 2026, che prenderà il via tra pochi giorni. Nonostante le difficoltà iniziali, De Bruyne ha affermato con sicurezza: “Spero di tornare in forma il prima possibile. Mi sento pronto e sono convinto che dopo un paio di partite tornerò al mio livello ottimale.”

In un’intervista recente, De Bruyne ha espresso la sua soddisfazione per la nuova direzione del club, in particolare per la partenza di Antonio Conte, ex allenatore del Napoli. Tuttavia, la sua affermazione ha suscitato una risposta decisa da parte dell’assistente di Conte, Cristian Stellini, che ha commentato come KDB non avesse mai mostrato grande entusiasmo durante la sua prima stagione.

Kevin De Bruyne rappresenta sicuramente una risorsa fondamentale per il SSC Napoli. La sua determinazione e voglia di tornare in campo sono testimoni delle sue qualità non solo come calciatore, ma come leader e ispirazione per i compagni di squadra. Con l’imminente Coppa del Mondo, il suo ritorno promette di avere un impatto significativo sia per i partenopei che per la nazionale belga.

La traiettoria di De Bruyne, caratterizzata da alti e bassi, metterà alla prova la sua resilienza e la sua capacità di affrontare le difficoltà. Ogni tifoso del Napoli e sostenitore della nazionale belga attende con ansia il suo ritorno in campo, sperando di rivedere il De Bruyne che ha incantato i palcoscenici europei per anni.

Per seguire tutte le novità riguardanti il Napoli e il percorso di De Bruyne, rimanete sintonizzati sui canali ufficiali del club e delle federazioni calcistiche. Anche le statistiche confermano il contributo decisivo del giocatore, e gli appassionati possono approfondire ulteriormente attraverso portali sportivi come Transfermarkt e La Gazzetta dello Sport.

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